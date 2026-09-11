Parcours Perret – Réserves et ateliers de restauration, Le Mobilier national, Paris

Informations pratiques

Parcours Perret – Réserves et ateliers de restauration 19 et 20 septembre Le Mobilier national Paris

Dernière entrée à 18h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Poussez les portes des réserves et des ateliers de restauration du Mobilier national et plongez dans les coulisses d’un patrimoine d’exception.

Le parcours débute dans la cour du bâtiment Perret, où les visiteurs seront accueillis sur un tapis rouge exceptionnel issu des collections du Mobilier national et habituellement réservé aux cérémonies officielles à l’Élysée. Une présentation des missions des Manufactures nationales permettra de mieux comprendre le rôle de cette institution unique, au service de l’État et de la préservation du patrimoine mobilier national.

La visite se poursuit dans l’emblématique Réserve Perret, où sera présentée une sélection de grandes campagnes de restauration menées par le Mobilier national. Les visiteurs auront ensuite l’occasion d’explorer des espaces habituellement fermés au public, au cœur des ateliers où conservateurs, restaurateurs et artisans d’art œuvrent chaque jour à la transmission et à la préservation de savoir-faire d’excellence.

À cette occasion, plusieurs ateliers ouvriront exceptionnellement leurs portes : menuiserie en siège, restauration de tapis, restauration de tapisserie, lustrerie-bronze, tapisserie d’ameublement et tapisserie décor. Le parcours permettra également d’accéder à la réserve de tapisseries, aux machines de l’Atelier de recherche et de création (ARC) ainsi qu’à l’allée centrale du sous-sol.

Le Mobilier national 1 rue Berbier-du-Mets 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr Édifice construit de 1935 à 1937 à l’emplacement des jardins potagers de la manufacture des Gobelins par les frères Auguste et Gustave Perret. Destiné à servir de Garde-Meuble pour le Mobilier national, le bâtiment exprime les idées d’Auguste Perret sur le « modernisme classique ». La disposition symétrique des corps de bâtiment autour d’une cour carrée précédée d’une colonnade illustre le parti classique ; le modernisme se retrouve dans le fonctionnalisme rationnel des espaces de restauration et d’entreposage, dotés d’un éclairage zénithal, et dans l’usage du béton armé, dont le sablage sur les façades extérieures laisse apparaître des éclats de grès rose. Propriété de l’État, le site est classé au titre des monuments historiques.

Visite libre

© Mobilier national