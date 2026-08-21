Parcours photo – Balade dans le Reims d’hier et d’aujourd’hui, Cellier, Reims

Informations pratiques

Parcours photo – Balade dans le Reims d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Cellier Marne

Départ au Cellier, 4 bis rue de Mars. À partir de 8 ans. Réservation uniquement en ligne jusqu’au 18 septembre. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, nous vous invitons à découvrir en famille (à partir de 8 ans) le Reims d’hier en vous appuyant sur des photos de la ville prises il y a 100 ans. Accompagné d’un photographe professionnel, retrouvez ces lieux aujourd’hui et immortalisez-les avec les différents procédés photographiques (des plus anciens aux plus modernes). La séance s’achèvera par le développement de certaines images dans le laboratoire argentique. Une oeuvre collective sera produite et donnée aux participants sous forme numérique.

Possibilité de venir avec son propre appareil photo et son smartphone (des appareils seront également mis à disposition).

Départ au Cellier, 4 bis rue de Mars.

Cellier 4 bis rue de Mars 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Installé dans les anciens celliers Jacquart, le Cellier, siège administratif de l’association Nova Villa, abrite les Ateliers de la Culture, une salle de création, une salle de diffusion et des espaces d’exposition.

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, nous vous invitons à découvrir en famille (à partir de 8 ans) le Reims d’hier en vous appuyant sur des photos de la ville prises il y a 100 ans. d’un…

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