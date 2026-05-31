Parcours : « Résistance et Mémoire », Porte du Parc de Blossac, Poitiers

Parcours : « Résistance et Mémoire » 19 et 20 septembre Porte du Parc de Blossac Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire : annevenisse@yahoo.fr. Nombre de places limité à 20 personnes. Durée de circuit : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le « parcours Résistance et Mémoire » vous guide avec Jean-Marie Augustin, professeur émérite de l’Université de Poitiers, à la découverte des sites emblématiques de la ville durant la Seconde Guerre mondiale. Il évoquera ainsi différents lieux et figures de la Résistance et de la collaboration.

Cette visite a pour objectif de faire connaître au grand public, et notamment aux jeunes, l’histoire de la ville entre 1939 et 1944.

Une véritable leçon d’histoire à ciel ouvert.

Proposé par l’association Vienne Résistance Internement Déportation.

Porte du Parc de Blossac 1 bis rue Léopold Thezard, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 30 03 71 26 https://www.vrid-memorial.com/ Le « Parcours Résistance et Mémoire » vous guide à la découverte des sites emblématiques de la ville lors de la 2ème Guerre mondiale : intendance de police, place du Maréchal Leclerc, lycée Victor Hugo, préfecture, rue des écossais, rues Henri Pétonnet et Gaston Hulin, impasse Boncenne (maison de Louis Renard), rue Boncenne et place Alphonse Leptit, Monument aux Morts. Parking Blossac, Bvd de Tison, Poitiers.

Le « parcours Résistance et Mémoire » vous guide avec Jean-Marie Augustin, professeur émérite de l’Université de Poitiers, à la découverte des sites emblématiques de la ville durant la Seconde Guerre…

©jpirondeau