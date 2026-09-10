Parcours sur les remparts : Bastion Gréguennic, Place de la poissonnerie – Vannes, Vannes

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la poissonnerie - Vannes · Vannes

Informations pratiques

Parcours sur les remparts : Bastion Gréguennic Dimanche 20 septembre, 14h00 Place de la poissonnerie – Vannes Morbihan

Rendez-vous place de la Poissonnerie / accueil et visite en continu dans la limite des jauges appliquées sur chaque lieu. /

Renseignements 02 97 01 64 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un accueil en continu par des médiateurs, ponctué de courtes visites au cœur des fortifications dans des lieux habituellement fermés au public.

Bastion Gréguennic

Une porte enfermée dans un bastion…

Place de la poissonnerie – Vannes Place de la Poissonnerie 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne

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