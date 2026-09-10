Parcours sur les remparts : De porte en porte, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes

Informations pratiques

Parcours sur les remparts : De porte en porte Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Morbihan

Rdv : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

De porte en porte

Dans la ville close, une visite enquête sur les traces des portes des fortifications disparues, transformées, cachées…

Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 31 Rue Thiers, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne +33297445202 https://www.ciap-limur.bzh Le Grand Hôtel de Limur a probablement été construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Situé à la pointe d’une place triangulaire placée au pied de la muraille, il offre une disposition, probablement due à la géométrie de cette parcelle, qui ne reflète pas la structure traditionnelle d’un hôtel entre cour et jardin. Elle semble inspirée d’un modèle local, de même que la composition de la façade, avec son corps central dominant l’ensemble, dans lequel s’ouvrent deux lucarnes superposées. L’escalier de la fin du XVIIIe siècle a été réalisé par Brunet-Debaines. L’architecture de la façade se ressent aujourd’hui des modifications qui lui ont été apportées au XIXe siècle, de même que les décors intérieurs : seules deux pièces ont conservé leur authenticité.

De porte en porte

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