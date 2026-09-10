Parcours sur les remparts : Porte Prison, 2 Rue de la Porte Prison – Vannes, Vannes
samedi 19 septembre 2026 · 2 Rue de la Porte Prison - Vannes · Vannes
Informations pratiques
Parcours sur les remparts : Porte Prison Samedi 19 septembre, 10h00 2 Rue de la Porte Prison – Vannes Morbihan
Rdv : dessous la porte, rue de la porte Prison
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Un accueil en continu par des médiateurs, ponctué de courtes visites au cœur des fortifications dans des lieux habituellement fermés au public.
Porte prison
La première porte de l’enceinte…
2 Rue de la Porte Prison – Vannes 2 Rue Porte Prison, 56000 Vannes Vannes 56000 Saint-Patern Morbihan Bretagne
Courtes visites au cœur des fortifications dans des lieux habituellement fermés au public.
Ville de Vannes
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