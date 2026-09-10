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Parcours sur les remparts : Tour du Connétable, Rue des Remparts, Vannes, Vannes

dimanche 20 septembre 2026 · Rue des Remparts, Vannes · Vannes

Parcours sur les remparts : Tour du Connétable, Rue des Remparts, Vannes, Vannes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue des Remparts, Vannes
Adresse
rue des Remparts 56000 Vannes
Ville
56000 Vannes
Département
Morbihan
Tarif
Rdv : devant la tour du connétable, côté parking rue du Rempart

Parcours sur les remparts : Tour du Connétable Dimanche 20 septembre, 10h00 Rue des Remparts, Vannes Morbihan

Rdv : devant la tour du connétable, côté parking rue du Rempart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Un accueil en continu par des médiateurs, ponctué de courtes visites au cœur des fortifications dans des lieux habituellement fermés au public.
Tour du connétable
La première tour habitée…

Rue des Remparts, Vannes rue des Remparts 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne
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