Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Pardon et fête de la Ferrière

Chapelle La Ferrière Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Messe à 11h.

13h: Repas Rost Er Forn sous chapiteau à 15€.

14h: Animations Musiciens locaux. Scènes ouvertes sur inscription avant 14h30. Jeux divers Crêpes et casse-croûte. .

Chapelle La Ferrière Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 84 87

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English :

L’événement Pardon et fête de la Ferrière Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT BAUD Communauté