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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

Pardon et fête de la Ferrière Pluméliau-Bieuzy

dimanche 30 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Chapelle La Ferrière
Ville
56930 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

Pardon et fête de la Ferrière

Chapelle La Ferrière Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Messe à 11h.
13h: Repas Rost Er Forn sous chapiteau à 15€.
14h: Animations Musiciens locaux. Scènes ouvertes sur inscription avant 14h30. Jeux divers Crêpes et casse-croûte.   .

Chapelle La Ferrière Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 84 87 

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English :

L’événement Pardon et fête de la Ferrière Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT BAUD Communauté

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