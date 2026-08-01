AGENDA · Pluméliau-Bieuzy
Pardon et fête de la Ferrière Pluméliau-Bieuzy
dimanche 30 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
Pardon et fête de la Ferrière
Chapelle La Ferrière Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Messe à 11h.
13h: Repas Rost Er Forn sous chapiteau à 15€.
14h: Animations Musiciens locaux. Scènes ouvertes sur inscription avant 14h30. Jeux divers Crêpes et casse-croûte. .
Chapelle La Ferrière Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 84 87
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English :
L’événement Pardon et fête de la Ferrière Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-08-11 par OT BAUD Communauté
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