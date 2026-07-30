Parent’aise partagée atelier cuisine Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Parent’aise partagée atelier cuisine

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:30:00

fin : 2026-09-11 11:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Prendre un temps pour soi, rencontrer et échanger avec d’autres parents

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Take some time for yourself, meet and connect with other parents

L’événement Parent’aise partagée atelier cuisine Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne