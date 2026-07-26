Paris à l’arraché. Jacques Villeglé et l’art urbain Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Musée Carnavalet - Histoire de Paris · Paris
Informations pratiques
Artiste majeur de la scène française, Jacques Villeglé développe une démarche singulière caractérisée par le prélèvement d’affiches dans l’espace urbain. À travers ces fragments arrachés des murs de Paris, il transforme les traces éphémères de la ville en un langage visuel unique, à la fois poétique et documentaire. Son œuvre foisonnante invite à la découverte de l’histoire de la ville au travers d’affiches lacérées ou de signes graphiques qu’il recompose. Elle permet également d’explorer ses liens avec les multiples expressions de l’art urbain contemporain.
L’exposition s’organise sous la forme d’un cheminement entre des ensembles structurés par la vision de Jacques Villeglé, recueillie dans ses textes. Ses œuvres sont mises en regard avec des photographies, des archives sonores, musiques, extraits de films, interviews et témoignages, parmi lesquels de nombreux documents inédits.
L’exposition s’intéresse à sa pratique située à la croisée de la poésie et de l’archéologie urbaine. Paris est pour lui un atelier à ciel ouvert, où chaque mur recèle une œuvre en devenir. Les déambulations de Villeglé invitent à traverser quatre quartiers dans lesquels il a particulièrement prélevé, de la porte Maillot à Saint-Germain-des-Prés, en passant par le quartier du Montparnasse et enfin du Marais. L’exposition révèle également la dimension historique de l’œuvre de Villeglé qui capte de véritables instantanés de l’espace urbain d’une époque. Ces affichages évoquent le contexte politique, les luttes et mobilisations, les élections, locales ou nationales : les rues de Paris sont le reflet d’une société traversée par de multiples secousses.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Jacques Villeglé (27 mars 1926, Quimper – 6 juin 2022, Paris), le musée Carnavalet – Histoire de Paris présente l’exposition « Paris à l’arraché. Jacques Villeglé et l’art urbain ».
Du mercredi 14 octobre 2026 au dimanche 14 février 2027 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
payant
De 0 à 15 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T13:00:00+02:00
fin : 2027-02-14T19:00:00+01:00
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Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23, rue Madame de Sévigné 75003 Paris
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