Paris Ass Book Fair 2026 Palais de Tokyo Paris

Paris Ass Book Fair est née de la volonté d’accorder une place importante à des sensibilités, des désirs et des aspirations marginales, intempestives, discordantes, et d’affirmer une approche joyeuse de l’art et de l’édition, un goût pour la provocation et l’absurde, une envie de stimuler les esprits et les corps. Elle est une célébration des contre-cultures dans leur richesse et leur diversité, où l’on peut découvrir, entre autres, des artistes et éditeur·ices gay, queer, féministes, underground, punk, décoloniales, défenseur·euses de l’environnement ou chercheur·euses explorant les marges des systèmes de pensée classiques.

La foire rassemble chaque année, depuis 2017, artistes, libraires, éditeur·ices et zinesters autour d’un engagement : montrer l’édition imprimée comme un médium à part entière, un vecteur d’expression individuelle et collective, un moyen de rendre la création accessible au plus grand nombre. Les publications et les projets présentés adoptent des formats au croisement de nombreux champs : fanzine, livre d’artiste, magazine, vêtement, multiple, roman, essai, affiche, etc.

Les exposant·es sont sélectionné·es avec le souci de privilégier celles et ceux qui ont un accès limité au marché, dont les créations ne se trouvent pas dans les circuits habituels de distribution, ou donnent voix à des expériences et des questionnements qui vont à l’encontre des normes majoritaires.

Carrefour d’échange et de partage, la foire s’accompagne d’un programme de rencontres et de performances.

Cette année, le légendaire magazine BUTT a choisi Paris Ass Book Fair pour célébrer ses 25 ans et, pour cette occasion, a été invité à concevoir un programme public spécial le dimanche 7 juin.

La huitième édition de Paris Ass Book Fair se tiendra du 5 au 7 juin 2026 au Palais de Tokyo. Elle réunira créateur·ices, auteur·ices, amateur·ices et collectifs du monde entier qui viendront y présenter livres, fanzines et éditions en tous genres.

Du vendredi 05 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 20h00

vendredi

de 17h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://parisassbookfair.fr/en/ +33181973588



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