Paris Basketball : le calendrier des matchs de la finale ! Adidas Arena Paris samedi 11 octobre 2025.

Après un exercice 2024/2025 magique, couronné par le titre de champion de France, le Paris Basketball remet son titre en jeu pour la saison 2025/2026 ! Voici les dates des prochains matchs à domicile de l’équipe parisienne en Betclic Elite (championnat de France) et en EuroLeague (coupe d’Europe).

* Les dates des match sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer.

Betclic Elite

2026

Finale

Monaco (match 1) : dimanche 14 juin, 17h

Monaco (match 2) : mercredi 17 juin, 20h30

Le calendrier

Ces jolis terrains de basket où tenter ses meilleurs trois points.

Moi, Victor, Parisien et fan du Paris Basketball Découvrir

Après avoir battu Cholet, le Paris Basketball se qualifie une nouvelle fois pour la finale de Betclic Elite. Il y affronte Monaco.

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 28 juin 2026 :

payant

A partir de 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Adidas Arena 56, boulevard Ney 75018 Paris



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