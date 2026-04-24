Paris Comedy Club, Theatre Molière, Bordeaux
Paris Comedy Club, Theatre Molière, Bordeaux vendredi 26 juin 2026.
Paris Comedy Club Vendredi 26 juin, 21h00 Theatre Molière Gironde
Tarif plein : 25 euros / Tarif réduit : 22 euros (étudiant, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, pass sénior, RSA)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T21:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T21:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:30:00+02:00
Le PARIS COMEDY CLUB
Le PARIS COMEDY CLUB, c’est le rendez-vous in- contournable des étoiles montantes de l’humour.
Chaque soirée est une invitation à découvrir les talents les plus prometteurs de la nouvelle génération, avec l’assurance d’un spectacle toujours unique et d’une qualité irréprochable.
Theatre Molière 33 rue du temple 33 000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/one-man-show/paris-comedy-club »}] Restaurant MO le bistrot de Molière Accès PMR
Le PARIS COMEDY CLUB, c’est le rendez-vous in- contournable des étoiles montantes de l’humour. humour comédie
Théâtre Molière
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