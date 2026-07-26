Paris Design Week : La cité des Taillandiers ouvre ses portes Cité des Taillandiers Paris

Informations pratiques

La Cité des Taillandiers accueille une vingtaine d’artisans, d’artistes, de designers, de plasticiens, depuis 2021.

Les créateur·ices présent·es : Pauline Androlus, Julia Bartsch, Maxime Bellaunay, Aurely Cerise, Dotsy, Mayeul Gauvin, natacha.sacha, Petite Nature, Index Office, Magali Satge, Agnès Sevestre, Samuel Tomatis, Ulrike Weiss.

Informations pratiques

Cité des Taillandiers – 7 rue des Taillandiers, 75011 Paris

Vendredi 11 et samedi 12 septembre, de 11h à 19h.

A l’occasion de la Paris Design Week, les artisans, artistes et designers de la cité des Taillandiers ouvrent les portes de leurs ateliers !

Du vendredi 11 septembre 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00

Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers 75011 Paris



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