Paris Design Week Maison et objet Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Maison et objet · Paris
Informations pratiques
Paris
Paris Design Week
Maison et objet 8 rue Chaptal Paris Paris
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-10
Du 10 au 19 septembre, Paris devient la capitale du design avec la Paris Design Week, le prolongement grand public, urbain et festif de l’incontournable salon professionnel Maison & Objet.
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Maison et objet 8 rue Chaptal Paris 75009 Paris Île-de-France
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English :
From September 10 to 19, Paris becomes the design capital with Paris Design Week, the public-facing, urban, and festive extension of the must-attend trade show Maison & Objet.
L’événement Paris Design Week Paris a été mis à jour le 2026-08-06 par Choose Paris Region
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