Paris Design Week Maison et objet Paris

Informations pratiques

Paris

Paris Design Week

Maison et objet 8 rue Chaptal Paris Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-10

Du 10 au 19 septembre, Paris devient la capitale du design avec la Paris Design Week, le prolongement grand public, urbain et festif de l’incontournable salon professionnel Maison & Objet.

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Maison et objet 8 rue Chaptal Paris 75009 Paris Île-de-France

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English :

From September 10 to 19, Paris becomes the design capital with Paris Design Week, the public-facing, urban, and festive extension of the must-attend trade show Maison & Objet.

L’événement Paris Design Week Paris a été mis à jour le 2026-08-06 par Choose Paris Region