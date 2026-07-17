Paris Electronic Week, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Paris Electronic Week 1 – 4 octobre Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T23:59:00+02:00

La Paris Electronic Week revient du 30 septembre au 4 octobre 2026.

Organisée par Technopol, la Paris Electronic Week revient pour sa 14e édition. Pendant cinq jours, conférences, masterclasses, workshops, rencontres professionnelles et événements festifs seront organisés dans plusieurs lieux parisiens et en proche banlieue pour faire vivre des espaces de réflexion, de transmission et d’engagement dédiés aux cultures électroniques.

À l’aube des élections présidentielles de 2027, la scène doit se mobiliser. Déjà fragilisé par des années de crises successives, le secteur culturel amorce une période charnière : défense du modèle indépendant face à la concentration économique croissante de la filière, baisse des financements publics, précarisation des structures associatives, des artistes et des technicien·nes, sans compter la capitalisation et la mainstreamisation des musiques électroniques, qui remettent en cause nombre de valeurs pourtant fondatrices de notre culture.

Défendre les lieux, les festivals, les collectifs, les labels qui expérimentent, prennent des risques et permettent l’émergence de nouvelles esthétiques et de nouvelles pratiques ; défendre des espaces de fête qui ne soient pas seulement des lieux de consommation, mais des espaces d’émancipation, de rencontre, de création et d’engagement collectif : tel est le leitmotiv de cette 14e édition.

À l’image des transformations à venir, cette 14e édition marque également quelques changements majeurs :

→ les rencontres professionnelles en mixité choisie s’étendent à un après-midi entier au Point Éphémère, le mercredi 30 septembre suivi d’une conférence ouverte à tous·tes et d’une soirée en collaboration avec Femme Bass Mafia

→ la convention professionnelle prend ses quartiers à Mains d’Œuvres, à Saint-Ouen, du vendredi 2 au dimanche 4 octobre ;

→ plusieurs rendez-vous festifs seront organisés durant la semaine entre La Station – Gare des Mines, Petit Bain et Mains d’Œuvres.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA BILLETTERIE

Nous proposons trois tarifs afin de laisser à chaque participant·e la liberté de choisir le plus juste en fonction de ses moyens :

→ Le tarif solidaire est destiné aux personnes en situation de précarité, sans emploi, ou pour qui le tarif REGULAR représente un frein. Nous comptons sur votre solidarité et votre conscience collective pour qu’il bénéficie à celleux qui en ont réellement besoin.

→ Le tarif soutien est destiné à celleux qui souhaitent soutenir davantage la Paris Electronic Week, Technopol et ses actions en faveur des cultures électroniques.

En choisissant ce tarif, vous contribuez directement au financement du tarif solidaire, et permettez ainsi à l’événement d’être plus accessible et inclusif pour tous·tes.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fr.ra.co/promoters/92538 »}] [{« link »: « https://www.technopol.net/ »}, {« link »: « https://www.pointephemere.org/ »}, {« link »: « https://lastation.paris/ »}, {« link »: « https://petitbain.org/ »}]

Organisée par Technopol, la Paris Electronic Week revient pour sa 14e édition