Paris Globe #2 : Centroamérica Théâtre Paris – Villette PARIS
Paris Globe #2 : Centroamérica Théâtre Paris – Villette PARIS lundi 1 juin 2026.
Avec ce spectacle, Lagartijas Tiradas al Sol, qui secoue la scène mexicaine depuis plus de vingt ans, tisse des liens entre l’Histoire et la fiction à partir de faits réels, offrant un espace de réflexion inédit. Sur une scène mosaïque, où le théâtre se fabrique à partir d’archives, de vidéos et de questions, Luisa et Lázaro prennent la mesure de leur responsabilité, autant comme citoyen·ne·s que comme artistes.
L’Amérique centrale : laboratoire d’avenirs incertains où se mêlent dictatures et intrusions des États-Unis, champs extensifs de bananes et bitcoins, rêves de révolution, gangs et exodes… Dans ce paysage traversé de tensions Luisa et Lázaro voyagent, lisent, interrogent et écoutent. Mais leur exploration prend une tournure inattendue lorsqu’ils rencontrent M., une Nicaraguayenne contrainte à l’exil, qui leur demande de leur rendre service dans le pays où elle est née, dans lequel elle a toujours vécu et où elle ne peut plus retourner.
Du lundi 01 juin 2026 au mardi 02 juin 2026 :
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/paris-globe-2-centroamerica/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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