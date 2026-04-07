Paris – Roma : une semaine pour écrire à vos connaissances à Rome Paris La Boutique Paris

À l’occasion du 70e anniversaire du jumelage entre Paris et Rome, et dans le cadre d’Italissimo, festival de la littérature et de la culture italienne, Paris La Boutique vous invite, du 7 au 11 avril, à participer à une animation autour de la carte postale. Vous êtes invités à écrire un mot à vos proches, en France comme en Italie, et à l’envoyer grâce à des timbres collectors Paris–Roma mis gratuitement à disposition sur place.

Cette animation s’inscrit dans la programmation culturelle célébrant le jumelage Paris–Roma, dans le prolongement des événements organisés à Rome et à Paris depuis janvier 2026. Elle se déploie dans le cadre d’Italissimo, festival partenaire de cette célébration, qui se tiendra du 7 au 12 avril et proposera un temps fort dédié à cet anniversaire à travers six événements faisant dialoguer écrivains, artistes et œuvres des deux capitales.

A vos plumes !

Une animation de cartes postales sera organisée à la boutique de l’Hôtel de Ville, du 7 au 11 avril, pendant le festival Italissimo, pour célébrer le jumelage Paris–Rome. Les visiteurs pourront écrire et envoyer gratuitement des messages grâce à des timbres collectors.

Du mardi 07 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris



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