Paris Saint-Germain Handball : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2026-2027 Stade Pierre de Coubertin PARIS

Informations pratiques

Champions de France en titre, les joueurs du Paris Saint-Germain Handball vont tenter, cette saison, de glaner une quatorzième couronne consécutive, tout en performant aussi en Ligue des Champions. Envie de venir les encourager à Coubertin (16e) ? On fait le point sur les prochaines rencontres à domicile de la saison.

Le programme complet des matchs à domicile

* Les dates des match sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer.

Liqui Moly Starligue

12 septembre : Cesson Rennes

Cesson Rennes 20 septembre : Chartres

Chartres 10 octobre : Toulouse

Toulouse 1er novembre : Montpellier

Montpellier 20 novembre : Tremblay

Tremblay 4 décembre : Sélestat

Sélestat 22 décembre : Nîmes

Nîmes 12 février : Saran

Saran 26 février : Caen

Caen 5 mars : Chambéry

Chambéry 26 mars : Limoges

Limoges 9 avril : Dunkerque

Dunkerque 16 avril : PAUC

PAUC 30 avril : Nantes

Nantes 14 mai : Saint Raphaël

Ligue des Champions

16 septembre : Zagreb

Zagreb 7 octobre : Celje

Celje 28 octobre : Aalborg

Le calendrier complet est à retrouver ici.

Où faire du handball à Paris ? Actualité

Avis aux amateurs de handball de la capitale ! Le Paris Saint-Germain Handball revient pour une saison 2026-2027 qui s’annonce encore trépidante.

Du samedi 12 septembre 2026 au vendredi 14 mai 2027 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T02:00:00+02:00

fin : 2027-05-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont 75016 PARIS

https://billetterie.psg.fr/fr/hand



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