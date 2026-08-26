Paris Saint-Germain Handball : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2026-2027 Stade Pierre de Coubertin PARIS
samedi 12 septembre 2026 · Stade Pierre de Coubertin · PARIS
Informations pratiques
Champions de France en titre, les joueurs du Paris Saint-Germain Handball vont tenter, cette saison, de glaner une quatorzième couronne consécutive, tout en performant aussi en Ligue des Champions. Envie de venir les encourager à Coubertin (16e) ? On fait le point sur les prochaines rencontres à domicile de la saison.
Le programme complet des matchs à domicile
* Les dates des match sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer.
Liqui Moly Starligue
- 12 septembre : Cesson Rennes
- 20 septembre : Chartres
- 10 octobre : Toulouse
- 1er novembre : Montpellier
- 20 novembre : Tremblay
- 4 décembre : Sélestat
- 22 décembre : Nîmes
- 12 février : Saran
- 26 février : Caen
- 5 mars : Chambéry
- 26 mars : Limoges
- 9 avril : Dunkerque
- 16 avril : PAUC
- 30 avril : Nantes
- 14 mai : Saint Raphaël
Ligue des Champions
- 16 septembre : Zagreb
- 7 octobre : Celje
- 28 octobre : Aalborg
Le calendrier complet est à retrouver ici.
Où faire du handball à Paris ?
Avis aux amateurs de handball de la capitale ! Le Paris Saint-Germain Handball revient pour une saison 2026-2027 qui s’annonce encore trépidante.
Du samedi 12 septembre 2026 au vendredi 14 mai 2027 :
payant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2027-05-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont 75016 PARIS
https://billetterie.psg.fr/fr/hand
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