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Paris Saint-Germain Handball : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2026-2027 Stade Pierre de Coubertin PARIS

samedi 12 septembre 2026 · Stade Pierre de Coubertin · PARIS

Paris Saint-Germain Handball : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2026-2027 Stade Pierre de Coubertin PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 15 mai 2027
Lieu
Stade Pierre de Coubertin
Adresse
82 avenue Georges Lafont
Ville
75016 PARIS
Département
Paris
Tarif
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Champions de France en titre, les joueurs du Paris Saint-Germain Handball vont tenter, cette saison, de glaner une quatorzième couronne consécutive, tout en performant aussi en Ligue des Champions. Envie de venir les encourager à Coubertin (16e) ? On fait le point sur les prochaines rencontres à domicile de la saison.

Le programme complet des matchs à domicile

* Les dates des match sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer.

Liqui Moly Starligue

  • 12 septembre : Cesson Rennes
  • 20 septembre : Chartres
  • 10 octobre : Toulouse
  • 1er novembre : Montpellier
  • 20 novembre : Tremblay
  • 4 décembre : Sélestat
  • 22 décembre : Nîmes
  • 12 février : Saran
  • 26 février : Caen
  • 5 mars : Chambéry
  • 26 mars : Limoges
  • 9 avril : Dunkerque
  • 16 avril : PAUC
  • 30 avril : Nantes
  • 14 mai : Saint Raphaël

Ligue des Champions

  • 16 septembre : Zagreb
  • 7 octobre : Celje
  • 28 octobre : Aalborg

Le calendrier complet est à retrouver ici.

Avis aux amateurs de handball de la capitale ! Le Paris Saint-Germain Handball revient pour une saison 2026-2027 qui s’annonce encore trépidante.
Du samedi 12 septembre 2026 au vendredi 14 mai 2027 :
payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2027-05-15T01:59:59+02:00
Date(s) :

Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont  75016 PARIS
https://billetterie.psg.fr/fr/hand


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