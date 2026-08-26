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Paris Saint-Germain – Le calendrier 2026-2027 des matchs à domicile Stade du Parc des Princes PARIS

vendredi 4 septembre 2026 · Stade du Parc des Princes · PARIS

Paris Saint-Germain – Le calendrier 2026-2027 des matchs à domicile Stade du Parc des Princes PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 30 mai 2027
Lieu
Stade du Parc des Princes
Adresse
2 Avenue du parc des Princes
Ville
75016 PARIS
Département
Paris
Tarif
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Dates des matchs à domicile du Paris Saint-Germain

* Les dates des matchs sont données à titre indicatif et son susceptibles de changer en cours de saison.

Ligue 1

  • 4 septembre : AS Monaco
  • 10 octobre : Le Mans
  • 25 octobre : Olympique Lyonnais
  • 7 novembre : ESTAC
  • 28 novembre : FC Lorient
  • 12 décembre : Paris FC
  • 23 janvier : AJ Auxerre
  • 7 février : Olympique de Marseille
  • 20 février : Stade Brestois
  • 27 février : RC Lens
  • 20 mars : RC Strasbourg
  • 10 avril : Le Havre
  • 17 avril : Lille OSC
  • 1er mai : SCO Angers
  • 16 mai : OGC Nice
  • 29 mai : Toulouse

Ligue des Champions

Calendrier à venir.

Tous les matchs du Paris Saint-Germain

Section féminine

Comme la saison dernière, les joueuses du PSG jouent leurs matchs à domicile au Campus PSG, à Poissy (Yvelines). Mais certaines grosses affiches du championnat sont susceptibles d’être délocalisées au Parc des Princes (16e). Cliquez sur le lien ci-dessous pour rester informé.

Le calendrier complet de la section féminine du PSG

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Découvrir

Fort de son doublé en Ligue des Champions, le PSG entame la saison 2026-2027 avec les mêmes ambitions. Découvrez le calendrier des matchs du club de la capitale dans son antre du Parc des Princes.
Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 29 mai 2027 :
payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T02:00:00+02:00
fin : 2027-05-30T01:59:59+02:00
Date(s) :

Stade du Parc des Princes 2 Avenue du parc des Princes  75016 PARIS


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