Paris Saint-Germain – Le calendrier 2026-2027 des matchs à domicile Stade du Parc des Princes PARIS

Informations pratiques

Dates des matchs à domicile du Paris Saint-Germain

* Les dates des matchs sont données à titre indicatif et son susceptibles de changer en cours de saison.

Ligue 1

4 septembre : AS Monaco

AS Monaco 10 octobre : Le Mans

Le Mans 25 octobre : Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais 7 novembre : ESTAC

ESTAC 28 novembre : FC Lorient

FC Lorient 12 décembre : Paris FC

Paris FC 23 janvier : AJ Auxerre

AJ Auxerre 7 février : Olympique de Marseille

Olympique de Marseille 20 février : Stade Brestois

Stade Brestois 27 février : RC Lens

RC Lens 20 mars : RC Strasbourg

RC Strasbourg 10 avril : Le Havre

Le Havre 17 avril : Lille OSC

Lille OSC 1er mai : SCO Angers

SCO Angers 16 mai : OGC Nice

OGC Nice 29 mai : Toulouse

Ligue des Champions

Calendrier à venir.

Tous les matchs du Paris Saint-Germain

Section féminine

Comme la saison dernière, les joueuses du PSG jouent leurs matchs à domicile au Campus PSG, à Poissy (Yvelines). Mais certaines grosses affiches du championnat sont susceptibles d’être délocalisées au Parc des Princes (16e). Cliquez sur le lien ci-dessous pour rester informé.

Le calendrier complet de la section féminine du PSG

Ces lieux inédits où faire du foot à Paris Découvrir

Fort de son doublé en Ligue des Champions, le PSG entame la saison 2026-2027 avec les mêmes ambitions. Découvrez le calendrier des matchs du club de la capitale dans son antre du Parc des Princes.

Du vendredi 04 septembre 2026 au samedi 29 mai 2027 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T02:00:00+02:00

fin : 2027-05-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Stade du Parc des Princes 2 Avenue du parc des Princes 75016 PARIS



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