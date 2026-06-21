Paris sous les étoiles : 22 soirées gratuites d’observation du ciel Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Paris dimanche 28 juin 2026.

Les montreurs du ciel de l’AFA pointeront

lunettes et télescopes vers le ciel étoilé à l’abri des lumières dans

les parcs pour proposer aux parisiennes, parisiens, petits ou grands,

seuls ou en famille, des observations et des ateliers de repérage du

ciel. Quelles sont ces étoiles qui brillent ? Comment les reconnaître et

les retrouver ? Suivant les dates et les horaires, ils pourront

observer à l’oculaire d’un télescope les cratères de la lune, des objets

du ciel profond comme des nébuleuses, des amas d’étoiles ou tout

simplement (re)découvrir les constellations de notre voûte céleste et

les mythes qui les accompagnent. Laissez-vous émerveiller par un voyage

dans l’espace et dans l’histoire, aux confins de l’univers et de la

nuit.

Dates et lieux

Du 27 juin au 5 septembre, 22 soirées sont prévues,

réparties dans 20 parcs de la capitale. Pour chaque parc, vous pourrez

nous retrouver à l’endroit indiqué par un rectangle orange sur les

cartes ci-dessous.

Horaires : À partir de 21h jusqu’à 1h00 du matin.

[Nouveautés 2026] : Les Arènes de Lutèce (5e) et le parc Georges Brassens (15e) s’invitent pour la première fois au programme.

Et bien sûr, l’observation de l’Eclipse Partielle de Soleil, le 12 août, au parc André Citroën. Rendez vous à partir de 19 h.

Conditions d’accès : Les soirées sont gratuites,

ouvertes à toutes et à tous sans inscription. Vous n’avez pas besoin de

matériel mais si vous voulez en profiter pour apporter votre paire de

jumelles ou télescope, ce sera l’occasion de l’utiliser avec les

animateurs présents. N’oubliez pas un vêtement chaud pour les fins de

soirées qui peuvent être fraiches.

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* En cas de doute ou de mauvais temps (nuages ou pluie), ces soirées sont susceptibles d’être annulées.

Se renseigner en ligne sur www.afastronomie.fr/paris, sur Facebook ou Instagram *

CALENDRIER & PARCS :

Cliquez sur la date qui vous intéresse ou consultez la carte interactive : sur les cartes, les zones oranges représentent les lieux de rendez-vous.

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Sous le ciel de Paris… mais de nuit ! Cet été, rejoignez les équipes de l’Association Française d’Astronomie pour des soirées gratuites d’observation et d’animation du ciel. Grâce au partenariat avec la ville de Paris, 20 Parcs et Jardins seront ouverts à toutes et à tous, entre le 27 juin et le 5 septembre 2026.

Du samedi 01 août 2026 au samedi 05 septembre 2026 :

mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 21h00 à 01h00

Du samedi 27 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

lundi, vendredi, samedi

de 21h00 à 01h00

gratuit

Les soirées sont gratuites, ouvertes à toutes et à tous et sans inscription. Vous n’avez pas besoin de matériel mais si vous voulez en profiter pour apporter votre paire de jumelles ou télescope, ce sera l’occasion de l’utiliser avec les animateurs présents. N’oubliez pas un vêtement chaud pour les fins de soirée qui peuvent être fraiches.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T01:00:00+02:00;2026-06-29T21:00:00+02:00_2026-06-29T01:00:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T01:00:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00;2026-07-06T21:00:00+02:00_2026-07-06T01:00:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T01:00:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T01:00:00+02:00;2026-07-13T21:00:00+02:00_2026-07-13T01:00:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T01:00:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T01:00:00+02:00;2026-07-20T21:00:00+02:00_2026-07-20T01:00:00+02:00;2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T01:00:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T01:00:00+02:00;2026-07-27T21:00:00+02:00_2026-07-27T01:00:00+02:00;2026-07-31T21:00:00+02:00_2026-07-31T01:00:00+02:00;2026-08-01T21:00:00+02:00_2026-08-01T01:00:00+02:00;2026-08-02T21:00:00+02:00_2026-08-02T01:00:00+02:00;2026-08-05T21:00:00+02:00_2026-08-05T01:00:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T01:00:00+02:00;2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T01:00:00+02:00;2026-08-09T21:00:00+02:00_2026-08-09T01:00:00+02:00;2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T01:00:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T01:00:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T01:00:00+02:00;2026-08-16T21:00:00+02:00_2026-08-16T01:00:00+02:00;2026-08-19T21:00:00+02:00_2026-08-19T01:00:00+02:00;2026-08-21T21:00:00+02:00_2026-08-21T01:00:00+02:00;2026-08-22T21:00:00+02:00_2026-08-22T01:00:00+02:00;2026-08-23T21:00:00+02:00_2026-08-23T01:00:00+02:00;2026-08-26T21:00:00+02:00_2026-08-26T01:00:00+02:00;2026-08-28T21:00:00+02:00_2026-08-28T01:00:00+02:00;2026-08-29T21:00:00+02:00_2026-08-29T01:00:00+02:00;2026-08-30T21:00:00+02:00_2026-08-30T01:00:00+02:00;2026-09-02T21:00:00+02:00_2026-09-02T01:00:00+02:00;2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T01:00:00+02:00;2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T01:00:00+02:00

Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Avenue de l’Observatoire 75006 Paris

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