Paris sous les étoiles : 22 soirées gratuites d’observation du ciel Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Paris
Paris sous les étoiles : 22 soirées gratuites d’observation du ciel Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Paris dimanche 28 juin 2026.
Les montreurs du ciel de l’AFA pointeront
lunettes et télescopes vers le ciel étoilé à l’abri des lumières dans
les parcs pour proposer aux parisiennes, parisiens, petits ou grands,
seuls ou en famille, des observations et des ateliers de repérage du
ciel. Quelles sont ces étoiles qui brillent ? Comment les reconnaître et
les retrouver ? Suivant les dates et les horaires, ils pourront
observer à l’oculaire d’un télescope les cratères de la lune, des objets
du ciel profond comme des nébuleuses, des amas d’étoiles ou tout
simplement (re)découvrir les constellations de notre voûte céleste et
les mythes qui les accompagnent. Laissez-vous émerveiller par un voyage
dans l’espace et dans l’histoire, aux confins de l’univers et de la
nuit.
Dates et lieux
Du 27 juin au 5 septembre, 22 soirées sont prévues,
réparties dans 20 parcs de la capitale. Pour chaque parc, vous pourrez
nous retrouver à l’endroit indiqué par un rectangle orange sur les
cartes ci-dessous.
Horaires : À partir de 21h jusqu’à 1h00 du matin.
[Nouveautés 2026] : Les Arènes de Lutèce (5e) et le parc Georges Brassens (15e) s’invitent pour la première fois au programme.
Et bien sûr, l’observation de l’Eclipse Partielle de Soleil, le 12 août, au parc André Citroën. Rendez vous à partir de 19 h.
Conditions d’accès : Les soirées sont gratuites,
ouvertes à toutes et à tous sans inscription. Vous n’avez pas besoin de
matériel mais si vous voulez en profiter pour apporter votre paire de
jumelles ou télescope, ce sera l’occasion de l’utiliser avec les
animateurs présents. N’oubliez pas un vêtement chaud pour les fins de
soirées qui peuvent être fraiches.
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* En cas de doute ou de mauvais temps (nuages ou pluie), ces soirées sont susceptibles d’être annulées.
Se renseigner en ligne sur www.afastronomie.fr/paris, sur Facebook ou Instagram *
CALENDRIER & PARCS :
Cliquez sur la date qui vous intéresse ou consultez la carte interactive : sur les cartes, les zones oranges représentent les lieux de rendez-vous.
JUIN
JUILLET
- Vendredi 3 juillet : Jardin Villemin-Mahsa Jîna Amini (10e)
- Samedi 4 juillet : Square Séverine (20e)
- Vendredi 10 juillet : Parc Martin Luther King (17e)
- Samedi 11 juillet : Parc des Buttes-Chaumont (19e)
- Lundi 13 juillet : Square les Arènes de Lutèce (5e)
- Vendredi 17 juillet : Bois de Charonne (20e)
- Samedi 18 juillet : Parc Monceau (8e)
- Vendredi 24 juillet : Jardin des Grands Explorateurs (6e)
- Samedi 25 juillet : Parc de Belleville (20e)
- Vendredi 31 juillet : Jardin du Ranelagh (16e)
AOÛT
- Vendredi 7 août : Parc Montsouris (14e) – Nuit des étoiles
- Samedi 8 août : Jardin d’Éole (18e)
- Dimanche 9 août : Square Louise Michel (18e)
- Mercredi 12 août : Parc André Citroën (15e) à partir de 19h
- Samedi 15 août : Square Louis XIII (4e)
- Vendredi 21 août : Parc de la Butte Chapeau Rouge (19e)
- Samedi 22 août : Square Georges Méliès (12e)
- Mercredi 26 août : Jardin Shakespeare (16e)
- Vendredi 28 août : Parc de Choisy (13e)
- Samedi 29 août : Parc Georges Brassens (15e)
SEPTEMBRE
Sous le ciel de Paris… mais de nuit ! Cet été, rejoignez les équipes de l’Association Française d’Astronomie pour des soirées gratuites d’observation et d’animation du ciel. Grâce au partenariat avec la ville de Paris, 20 Parcs et Jardins seront ouverts à toutes et à tous, entre le 27 juin et le 5 septembre 2026.
Du samedi 01 août 2026 au samedi 05 septembre 2026 :
mercredi, vendredi, samedi, dimanche
de 21h00 à 01h00
Du samedi 27 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
lundi, vendredi, samedi
de 21h00 à 01h00
gratuit
Les soirées sont gratuites, ouvertes à toutes et à tous et sans inscription. Vous n’avez pas besoin de matériel mais si vous voulez en profiter pour apporter votre paire de jumelles ou télescope, ce sera l’occasion de l’utiliser avec les animateurs présents. N’oubliez pas un vêtement chaud pour les fins de soirée qui peuvent être fraiches.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T01:00:00+02:00;2026-06-29T21:00:00+02:00_2026-06-29T01:00:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T01:00:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00;2026-07-06T21:00:00+02:00_2026-07-06T01:00:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T01:00:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T01:00:00+02:00;2026-07-13T21:00:00+02:00_2026-07-13T01:00:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T01:00:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T01:00:00+02:00;2026-07-20T21:00:00+02:00_2026-07-20T01:00:00+02:00;2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T01:00:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T01:00:00+02:00;2026-07-27T21:00:00+02:00_2026-07-27T01:00:00+02:00;2026-07-31T21:00:00+02:00_2026-07-31T01:00:00+02:00;2026-08-01T21:00:00+02:00_2026-08-01T01:00:00+02:00;2026-08-02T21:00:00+02:00_2026-08-02T01:00:00+02:00;2026-08-05T21:00:00+02:00_2026-08-05T01:00:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T01:00:00+02:00;2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T01:00:00+02:00;2026-08-09T21:00:00+02:00_2026-08-09T01:00:00+02:00;2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T01:00:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T01:00:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T01:00:00+02:00;2026-08-16T21:00:00+02:00_2026-08-16T01:00:00+02:00;2026-08-19T21:00:00+02:00_2026-08-19T01:00:00+02:00;2026-08-21T21:00:00+02:00_2026-08-21T01:00:00+02:00;2026-08-22T21:00:00+02:00_2026-08-22T01:00:00+02:00;2026-08-23T21:00:00+02:00_2026-08-23T01:00:00+02:00;2026-08-26T21:00:00+02:00_2026-08-26T01:00:00+02:00;2026-08-28T21:00:00+02:00_2026-08-28T01:00:00+02:00;2026-08-29T21:00:00+02:00_2026-08-29T01:00:00+02:00;2026-08-30T21:00:00+02:00_2026-08-30T01:00:00+02:00;2026-09-02T21:00:00+02:00_2026-09-02T01:00:00+02:00;2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T01:00:00+02:00;2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T01:00:00+02:00
Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle Avenue de l’Observatoire 75006 Paris
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