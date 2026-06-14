Paris Sport Dimanches Estivaux : Boxe sur la place Marek Edelman Paris 11 Place Marek Edelman Paris dimanche 28 juin 2026.

BOXE ÉTÉ 2026 : DÉPASSEZ-VOUS TOUT L’ÉTÉ !

Envie de bouger, de vous défouler et de gagner en confiance pendant les vacances ? Rejoignez nos séances de boxe tout au long de l’été !

Encadrées par des éducateurs sportifs professionnels et diplômés, ces séances sont ouvertes à tous les niveaux, débutants comme pratiquants confirmés. Dans une ambiance conviviale et motivante, venez découvrir les techniques de la boxe, améliorer votre condition physique, développer votre coordination et partager un moment sportif unique.

✅ Activité accessible à tous

✅ Encadrement professionnel et sécurisé

✅ Renforcement physique et dépassement de soi

✅ Ambiance dynamique et conviviale

Que vous souhaitiez vous initier ou perfectionner votre pratique, cet été est l’occasion idéale de relever le défi !

Enfilez vos gants et rejoignez-nous pour un été sportif, énergique et plein de bonne humeur !

Le dispositif est gratuit, sans inscription préalable et ouvert à tous les publics, dans la limite des places disponibles.

Paris Sport Dimanches Estivaux permet à toutes et tous de pratiquer gratuitement une activité sportive en plein air durant l’été à Paris. Du 28 juin au 13 septembre, des éducateurs sportifs diplômés animent chaque dimanche matin des séances dans des parcs et espaces publics en accès libre dans les différents arrondissements de la capitale.

Du dimanche 28 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00;2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

Place Marek Edelman 97, rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris



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