Paris Sport Dimanches Estivaux : Marche Sportive à Paris 6 Quai de Seine Paris dimanche 28 juin 2026.

Prenez un bol d’air et faites le plein d’énergie !

Cet été, accordez-vous une parenthèse de bien-être grâce à notre animation MARCHE, encadrée par des éducateurs sportifs professionnels.

La marche est une activité douce et accessible qui contribue à améliorer la condition physique, à réduire le stress et à favoriser le bien-être général.

Dans une ambiance détendue et conviviale, profitez de sorties adaptées à tous les niveaux pour vous ressourcer, prendre soin de votre santé et partager un moment agréable.

Respirez, marchez, profitez : votre été commence ici !

Le dispositif est gratuit, sans inscription préalable et ouvert à tous les publics, dans la limite des places disponibles.

Paris Sport Dimanches Estivaux permet à toutes et tous de pratiquer gratuitement une activité sportive en plein air durant l’été à Paris. Du 28 juin au 13 septembre, des éducateurs sportifs diplômés animent chaque dimanche matin des séances dans des parcs et espaces publics en accès libre dans les différents arrondissements de la capitale.

Du dimanche 28 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00;2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00

Quai de Seine 23, quai de Conti 75006 Rdv devant l’institut de FranceParis



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