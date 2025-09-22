Paris sport familles : Bougez en famille à la piscine Emile Anthoine Piscine Emile Anthoine Paris

Paris sport familles : Bougez en famille à la piscine Emile Anthoine Piscine Emile Anthoine Paris lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à bouger en famille à la piscine Emile Anthoine, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche : 11h00-13h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Date(s) :

Piscine Emile Anthoine 9, rue Jean Rey 75015 Paris