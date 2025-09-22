Paris sport familles : éveil gymnique au centre sportif Jacqueline Auriol Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon Paris

Paris sport familles : éveil gymnique au centre sportif Jacqueline Auriol Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon Paris lundi 22 septembre 2025.

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’éveil gymnique au centre sportif Jacqueline Auriol, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Dimanche: 10h00-11h00 (3-5 ans et parents) et 10h00-12h00 (6-7 ans et parents) Capacité d’accueil par créneau : 10 personnes

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon 7 Allée Louis de Funès 75008 Paris