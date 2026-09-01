Paris sport proximité : badminton et tennis de table au centre sportif de la Grange Aux Belles Gymnase de la Grange aux Belles PARIS

mardi 22 septembre 2026 · Gymnase de la Grange aux Belles · PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi pour participer à des sessions de badminton et tennis de table au centre sportif de laGrange Aux Belles. 17 rue Boy Zelenski.

Jour et horaires :

Mercredi : 12h00-13h30 (badminton adulte) Mercredi : 14h00-17h00 (badminton et tennis de table seniors)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs et éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du mardi 22 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase de la Grange aux Belles 17 rue Boy-Zelenski 75010 PARIS



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