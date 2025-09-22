Paris sport proximité : musculation/ cardio/ réathlétisation à la salle de sport Pelleport Salle de sport Pelleport Paris

Paris sport proximité : musculation/ cardio/ réathlétisation à la salle de sport Pelleport Salle de sport Pelleport Paris lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de musculation/ cardio/ réathlétisation à la salle de sport Pelleport, 160 rue Pelleport.

Jour et horaires : Mardi : 11h00-13h30 Mercredi : 11h00-14h00 Jeudi : 10h00-12h00 Vendredi : 11h30-14h00, 16h00-17h30, 14h00-16h00

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Salle de sport Pelleport 160 rue Pelleport 75020 Paris