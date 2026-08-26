Paris sport proximité : Parkour au Centr’Halles Suzanne Berlioux Centr’Halles Park Suzanne Berlioux Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi et jeudi pour participer à des sessions de Parkour au Centr’Halles Park Suzanne Berlioux – 4 Place de la Rotonde.

Jour et horaires : Mercredi : 14h00-15h00 (pour les 7-11 ans)

Mercredi : 15h00-16h00 (à partir de 12 ans)

Capacité d’accueil par créneau: 16 personnes Vendredi : 16h00-17h00 (à partir de 16 ans)

Vendredi : 17h00-18h00 (pour les 7-11 ans)

Capacité d’accueil par créneau: 10 personnes Espace réservé : Salle Parkour

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centr’Halles Park Suzanne Berlioux 4 place de la Rotonde 75001 Paris



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