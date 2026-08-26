Paris sport proximité : Parkour au Centr’Halles Suzanne Berlioux Centr’Halles Park Suzanne Berlioux Paris
lundi 21 septembre 2026 · Centr'Halles Park Suzanne Berlioux · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi et jeudi pour participer à des sessions de Parkour au Centr’Halles Park Suzanne Berlioux – 4 Place de la Rotonde.
Jour et horaires :
Mercredi : 14h00-15h00 (pour les 7-11 ans)
Mercredi : 15h00-16h00 (à partir de 12 ans)
Capacité d’accueil par créneau: 16 personnes
Vendredi : 16h00-17h00 (à partir de 16 ans)
Vendredi : 17h00-18h00 (pour les 7-11 ans)
Capacité d’accueil par créneau: 10 personnes
Espace réservé : Salle Parkour
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centr’Halles Park Suzanne Berlioux 4 place de la Rotonde 75001 Paris
Afficher la carte du lieu Centr’Halles Park Suzanne Berlioux et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris 26 août 2026
- ATELIERS EN FAMILLE Square Emmanuel Fleury PARIS 26 août 2026
- Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris 26 août 2026
- L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS 26 août 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris 26 août 2026