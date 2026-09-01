Paris sport proximité : remise en forme féminin au centre sportif Charles Moureu (13e) Charles Moureu Paris
mardi 22 septembre 2026 · Charles Moureu · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de remise en forme fémininau centre sportif Charles Moureu. 17 avenue Edison.
Jour et horaires:
Lundi : 15h00-17h00
Capacité d’accueil : 12 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines près de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du mardi 22 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Charles Moureu 17 avenue Edison 75013 Paris
+33153609110
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