Paris Sportives : Ateliers sports par l’association Moi et mes enfants Moi et mes enfants Paris samedi 6 septembre 2025.

L’association Moi et mes enfants propose des séances de coaching sportif accessibles à toutes, quels que soient l’âge et le niveau. À travers des ateliers variés, ces journées permettent de reprendre goût à la pratique sportive, de se dépenser et de renforcer les liens sociaux dans une ambiance bienveillante et dynamique. L’objectif est d’encourager à la diversité des pratiques sportives et de rendre le sport accessible à toutes.

Jour et horaires :

Tous les samedis de 10h à 11h ( excepté durant les vacances scolaires ) Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du samedi 06 septembre 2025 au vendredi 01 janvier 2027 :

samedi

de 10h00 à 11h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-12-26T12:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-06T10:00:00+02:00_2025-09-06T11:00:00+02:00;2025-09-13T10:00:00+02:00_2025-09-13T11:00:00+02:00;2025-09-20T10:00:00+02:00_2025-09-20T11:00:00+02:00;2025-09-27T10:00:00+02:00_2025-09-27T11:00:00+02:00;2025-10-04T10:00:00+02:00_2025-10-04T11:00:00+02:00;2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T11:00:00+02:00;2025-10-18T10:00:00+02:00_2025-10-18T11:00:00+02:00;2025-10-25T10:00:00+02:00_2025-10-25T11:00:00+02:00;2025-11-01T10:00:00+02:00_2025-11-01T11:00:00+02:00;2025-11-08T10:00:00+02:00_2025-11-08T11:00:00+02:00;2025-11-15T10:00:00+02:00_2025-11-15T11:00:00+02:00;2025-11-22T10:00:00+02:00_2025-11-22T11:00:00+02:00;2025-11-29T10:00:00+02:00_2025-11-29T11:00:00+02:00;2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T11:00:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T11:00:00+02:00;2025-12-20T10:00:00+02:00_2025-12-20T11:00:00+02:00;2025-12-27T10:00:00+02:00_2025-12-27T11:00:00+02:00;2026-01-03T10:00:00+02:00_2026-01-03T11:00:00+02:00;2026-01-10T10:00:00+02:00_2026-01-10T11:00:00+02:00;2026-01-17T10:00:00+02:00_2026-01-17T11:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T11:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T11:00:00+02:00;2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T11:00:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T11:00:00+02:00;2026-02-21T10:00:00+02:00_2026-02-21T11:00:00+02:00;2026-02-28T10:00:00+02:00_2026-02-28T11:00:00+02:00;2026-03-07T10:00:00+02:00_2026-03-07T11:00:00+02:00;2026-03-14T10:00:00+02:00_2026-03-14T11:00:00+02:00;2026-03-21T10:00:00+02:00_2026-03-21T11:00:00+02:00;2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T11:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T11:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T11:00:00+02:00;2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T11:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T11:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T11:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T11:00:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T11:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T11:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T11:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T11:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T11:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T11:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T11:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T11:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T11:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T11:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T11:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T11:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T11:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T11:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T11:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T11:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T11:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T11:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T11:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T11:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T11:00:00+02:00;2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T11:00:00+02:00;2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T11:00:00+02:00;2026-10-24T10:00:00+02:00_2026-10-24T11:00:00+02:00;2026-10-31T10:00:00+02:00_2026-10-31T11:00:00+02:00;2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T11:00:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T11:00:00+02:00;2026-11-21T10:00:00+02:00_2026-11-21T11:00:00+02:00;2026-11-28T10:00:00+02:00_2026-11-28T11:00:00+02:00;2026-12-05T10:00:00+02:00_2026-12-05T11:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T11:00:00+02:00;2026-12-19T10:00:00+02:00_2026-12-19T11:00:00+02:00;2026-12-26T10:00:00+02:00_2026-12-26T11:00:00+02:00

Moi et mes enfants 84 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

coordinateur@moi-et-mes-enfants.com



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