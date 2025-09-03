Paris Sportives : Gym douce , cardio , renforcement musculaire par l’Athlétic Club Paris 15 Centre sportif Charles Rigoulot PARIS mercredi 3 septembre 2025.

L’Athlétic Club Paris 15 propose des séances de gym douce spécialement conçues pour les femmes adultes. Ces ateliers permettent de travailler la respiration, la mobilité articulaire, l’équilibre et le renforcement léger, dans une ambiance apaisante et accessible à toutes. Idéal pour rester active tout en prenant soin de soi.

Jour et horaires :

Tous les mercredis de 14h à 16h. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du lundi 01 septembre 2025 au mercredi 16 décembre 2026 :

mercredi

de 14h00 à 16h00

gratuit

www.acp15.com

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-12-16T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-03T14:00:00+02:00_2025-09-03T16:00:00+02:00;2025-09-10T14:00:00+02:00_2025-09-10T16:00:00+02:00;2025-09-17T14:00:00+02:00_2025-09-17T16:00:00+02:00;2025-09-24T14:00:00+02:00_2025-09-24T16:00:00+02:00;2025-10-01T14:00:00+02:00_2025-10-01T16:00:00+02:00;2025-10-08T14:00:00+02:00_2025-10-08T16:00:00+02:00;2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T16:00:00+02:00;2025-10-22T14:00:00+02:00_2025-10-22T16:00:00+02:00;2025-10-29T14:00:00+02:00_2025-10-29T16:00:00+02:00;2025-11-05T14:00:00+02:00_2025-11-05T16:00:00+02:00;2025-11-12T14:00:00+02:00_2025-11-12T16:00:00+02:00;2025-11-19T14:00:00+02:00_2025-11-19T16:00:00+02:00;2025-11-26T14:00:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00;2025-12-03T14:00:00+02:00_2025-12-03T16:00:00+02:00;2025-12-10T14:00:00+02:00_2025-12-10T16:00:00+02:00;2025-12-17T14:00:00+02:00_2025-12-17T16:00:00+02:00;2025-12-24T14:00:00+02:00_2025-12-24T16:00:00+02:00;2025-12-31T14:00:00+02:00_2025-12-31T16:00:00+02:00;2026-01-07T14:00:00+02:00_2026-01-07T16:00:00+02:00;2026-01-14T14:00:00+02:00_2026-01-14T16:00:00+02:00;2026-01-21T14:00:00+02:00_2026-01-21T16:00:00+02:00;2026-01-28T14:00:00+02:00_2026-01-28T16:00:00+02:00;2026-02-04T14:00:00+02:00_2026-02-04T16:00:00+02:00;2026-02-11T14:00:00+02:00_2026-02-11T16:00:00+02:00;2026-02-18T14:00:00+02:00_2026-02-18T16:00:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T16:00:00+02:00;2026-03-04T14:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-11T14:00:00+02:00_2026-03-11T16:00:00+02:00;2026-03-18T14:00:00+02:00_2026-03-18T16:00:00+02:00;2026-03-25T14:00:00+02:00_2026-03-25T16:00:00+02:00;2026-04-01T14:00:00+02:00_2026-04-01T16:00:00+02:00;2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T16:00:00+02:00;2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T16:00:00+02:00;2026-05-13T14:00:00+02:00_2026-05-13T16:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T16:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T16:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T16:00:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T16:00:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T16:00:00+02:00;2026-08-19T14:00:00+02:00_2026-08-19T16:00:00+02:00;2026-08-26T14:00:00+02:00_2026-08-26T16:00:00+02:00;2026-09-02T14:00:00+02:00_2026-09-02T16:00:00+02:00;2026-09-09T14:00:00+02:00_2026-09-09T16:00:00+02:00;2026-09-16T14:00:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00;2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00;2026-09-30T14:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00;2026-10-07T14:00:00+02:00_2026-10-07T16:00:00+02:00;2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00;2026-10-21T14:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-28T14:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00;2026-11-04T14:00:00+02:00_2026-11-04T16:00:00+02:00;2026-11-11T14:00:00+02:00_2026-11-11T16:00:00+02:00;2026-11-18T14:00:00+02:00_2026-11-18T16:00:00+02:00;2026-11-25T14:00:00+02:00_2026-11-25T16:00:00+02:00;2026-12-02T14:00:00+02:00_2026-12-02T16:00:00+02:00;2026-12-09T14:00:00+02:00_2026-12-09T16:00:00+02:00;2026-12-16T14:00:00+02:00_2026-12-16T16:00:00+02:00

Centre sportif Charles Rigoulot 14 avenue de la porte brancion 75015 PARIS

+33781161550 mariaadam216@gmail.com



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