Paris Sportives : Gym douce , cardio , renforcement musculaire par le centre social et culturel DANUBE Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris mardi 7 octobre 2025.

Le centre Social et culturel DANUBE propose des séances hebdomadaires permettant aux femmes et jeunes filles de découvrir et pratiquer différents sports. Chaque session est l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines, d’améliorer sa condition physique et de partager un moment sportif dans une ambiance bienveillante et dynamique. L’objectif est de favoriser l’accès au sport pour toutes en valorisant le plaisir du jeu et la mixité des pratiques.

Jour et horaires :

Tous les mardis de 10h45 à 11h45.

ainsi que

Tous les mercredis de 10h30 à 11h30. Le Centre Social et culturel DANUBE propose de multiples activités sportives pour les femmes.

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du mardi 07 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

mercredi

de 10h30 à 11h30

mardi

de 10h45 à 11h45

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-07T13:45:00+02:00

fin : 2026-06-30T14:45:00+02:00

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Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5 Avenue Debidour 75019 Paris

assofamille19@orange.fr



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