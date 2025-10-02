Paris Sportives : Multisports avec La Maison Bleue Terrain de Sport en Plein Air Paris
Paris Sportives : Multisports avec La Maison Bleue Terrain de Sport en Plein Air Paris jeudi 2 octobre 2025.
La Maison Bleue propose des séances de sport hebdomadaires permettant aux femmes et jeunes filles de découvrir différents sports. Chaque session est l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines, d’améliorer sa condition physique et de partager un moment sportif dans une ambiance bienveillante et dynamique. L’objectif est de favoriser l’accès au sport pour toutes en valorisant le plaisir du jeu et la mixité des pratiques.
Jour et horaires :
Tous les lundis de 15h à 16h (hormis durant les vacances scolaires).
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 (hormis durant les vacances scolaires).
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.
Du jeudi 02 octobre 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit
Inscriptions à la Maison Bleue.
Adresse : 24 avenue de la porte de Montmartre 75018 Paris
Tel: 01.53.09.24.38
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-02T02:00:00+02:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Terrain de Sport en Plein Air 12, rue René Binet 75018 Paris
+33153092438
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