Parlement du Paysage à la Maison de la Culture Illusions scientifiques Amiens mardi 23 mars 2027.

Amiens

Parlement du Paysage à la Maison de la Culture Illusions scientifiques

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 18:00:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

Illusions scientifiques

Science et magie interrogent tous deux notre perception voici leurs liens explorés par le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, directeur de recherche au CEA et producteur sur France Culture.

MAR 23 MARS • 18H

Tarif Parlement

Illusions scientifiques

Science et magie interrogent tous deux notre perception voici leurs liens explorés par le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, directeur de recherche au CEA et producteur sur France Culture.

MAR 23 MARS • 18H

Tarif Parlement .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Scientific Illusions

Both science and magic challenge our perceptions: here, the physicist and philosopher of science %C9tienne Klein—a research director at the CEA and a producer for France Culture—explores the connections between them.

MARCH 23 ? 6:00 PM

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L’événement Parlement du Paysage à la Maison de la Culture Illusions scientifiques Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS