Parlement du Paysage à la Maison de la Culture Illusions scientifiques Amiens
Parlement du Paysage à la Maison de la Culture Illusions scientifiques Amiens mardi 23 mars 2027.
Amiens
Parlement du Paysage à la Maison de la Culture Illusions scientifiques
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23 18:00:00
fin : 2027-03-23
Date(s) :
2027-03-23
Illusions scientifiques
Science et magie interrogent tous deux notre perception voici leurs liens explorés par le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, directeur de recherche au CEA et producteur sur France Culture.
MAR 23 MARS • 18H
Tarif Parlement
Illusions scientifiques
Science et magie interrogent tous deux notre perception voici leurs liens explorés par le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, directeur de recherche au CEA et producteur sur France Culture.
MAR 23 MARS • 18H
Tarif Parlement .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Scientific Illusions
Both science and magic challenge our perceptions: here, the physicist and philosopher of science %C9tienne Klein—a research director at the CEA and a producer for France Culture—explores the connections between them.
MARCH 23 ? 6:00 PM
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L’événement Parlement du Paysage à la Maison de la Culture Illusions scientifiques Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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