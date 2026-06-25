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Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens

Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens mercredi 10 mars 2027.

Adresse
Place Léon Gontier
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
mercredi 10 mars 2027
Fin
mercredi 10 mars 2027
Heure de début
18:00:00
Tarif

Amiens

Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 18:00:00
fin : 2027-03-10

Date(s) :
2027-03-10

La puissance poétique de Racine, Conférence avec Sylvaine Guyot

Pourquoi les mots de Racine continuent-ils de nous bouleverser ? La chercheuse Sylvaine Guyot, professeure à Harvard et à New York University, spécialiste du théâtre classique, analyse la modernité de cette écriture.

MER 10 MARS • 18H
Tarif Parlement
La puissance poétique de Racine, Conférence avec Sylvaine Guyot

Pourquoi les mots de Racine continuent-ils de nous bouleverser ? La chercheuse Sylvaine Guyot, professeure à Harvard et à New York University, spécialiste du théâtre classique, analyse la modernité de cette écriture.

MER 10 MARS • 18H
Tarif Parlement   .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79  accueil@mca-amiens.com

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English :

The Poetic Power of Racine: A Lecture with Sylvaine Guyot

Why do Racine’s words continue to move us? Researcher Sylvaine Guyot, a professor at Harvard and New York University and a specialist in classical theater, analyzes the modernity of his writing.

WEDNESDAY, MARCH 10, 6:00 PM
Parliament Rate

L’événement Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS

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