Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens
Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens mercredi 10 mars 2027.
Amiens
Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 18:00:00
fin : 2027-03-10
Date(s) :
2027-03-10
La puissance poétique de Racine, Conférence avec Sylvaine Guyot
Pourquoi les mots de Racine continuent-ils de nous bouleverser ? La chercheuse Sylvaine Guyot, professeure à Harvard et à New York University, spécialiste du théâtre classique, analyse la modernité de cette écriture.
MER 10 MARS • 18H
Tarif Parlement
La puissance poétique de Racine, Conférence avec Sylvaine Guyot
Pourquoi les mots de Racine continuent-ils de nous bouleverser ? La chercheuse Sylvaine Guyot, professeure à Harvard et à New York University, spécialiste du théâtre classique, analyse la modernité de cette écriture.
MER 10 MARS • 18H
Tarif Parlement .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
The Poetic Power of Racine: A Lecture with Sylvaine Guyot
Why do Racine’s words continue to move us? Researcher Sylvaine Guyot, a professor at Harvard and New York University and a specialist in classical theater, analyzes the modernity of his writing.
WEDNESDAY, MARCH 10, 6:00 PM
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L’événement Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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