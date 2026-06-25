Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens mercredi 10 mars 2027.

Amiens

Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10 18:00:00

fin : 2027-03-10

Date(s) :

2027-03-10

La puissance poétique de Racine, Conférence avec Sylvaine Guyot

Pourquoi les mots de Racine continuent-ils de nous bouleverser ? La chercheuse Sylvaine Guyot, professeure à Harvard et à New York University, spécialiste du théâtre classique, analyse la modernité de cette écriture.

MER 10 MARS • 18H

Tarif Parlement

La puissance poétique de Racine, Conférence avec Sylvaine Guyot

Pourquoi les mots de Racine continuent-ils de nous bouleverser ? La chercheuse Sylvaine Guyot, professeure à Harvard et à New York University, spécialiste du théâtre classique, analyse la modernité de cette écriture.

MER 10 MARS • 18H

Tarif Parlement .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

The Poetic Power of Racine: A Lecture with Sylvaine Guyot

Why do Racine’s words continue to move us? Researcher Sylvaine Guyot, a professor at Harvard and New York University and a specialist in classical theater, analyzes the modernity of his writing.

WEDNESDAY, MARCH 10, 6:00 PM

Parliament Rate

L’événement Parlement du Paysage à la Maison de la Culture La puissance poétique de Racine Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS