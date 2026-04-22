Parler breton au rythme du verger Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech
mardi 20 octobre 2026 · Verger conservatoire de Saint-Dégan · Brech
Informations pratiques
Brech
Parler breton au rythme du verger
Verger conservatoire de Saint-Dégan Rue Park Segal Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Animation proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la Nature de plus près –
Au cœur du verger, initiez-vous au breton à travers les gestes, les objets et les moments de partage. Une expérience simple, sensorielle et conviviale, accessible à tous.
Réservation par téléphone .
Verger conservatoire de Saint-Dégan Rue Park Segal Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
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English :
L’événement Parler breton au rythme du verger Brech a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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