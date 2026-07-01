PARLER POINTU, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

PARLER POINTU Mercredi 24 mars 2027, 19h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-24T19:00:00+01:00 – 2027-03-24T20:35:00+01:00

Fin : 2027-03-24T19:00:00+01:00 – 2027-03-24T20:35:00+01:00

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et ils parlent tous avec l’accent du midi. Sauf lui. Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Parler pointu est une expression que les méridionaux utilisent pour désigner l’accent parisien, en réalité celui du français normatif parlé dans les médias, et sur les scènes de théâtre.

Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique.

Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan incarne avec fougue, joie et précision les personnages qui ont fait du Français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui.

« Flamboyant conteur, c’est avec humour que l’artiste remonte le fil de son accent disparu, retrace l’origine de la langue française.» Télérama

Création de Hélène François et Benjamin Tholozan

Écriture et jeu : Benjamin Tholozan

Écriture et mise en scène : Hélène François

Interprétation : Benjamin Tholozan et Brice Ormain en alternance avec Guillaume Léglise

Création musicale : Brice Ormain

Création lumière : Claire Gondrexon

Scénographie : Aurélie Lemaignen

Production : Studio21

Coproduction : Théâtre Sorano – Scène conventionnée – Toulouse

Soutiens : Théâtre-Sénart – Scène nationale – Lieusaint, Théâtre de la Tempête – Paris, CENTQUATRE – Paris, Carreau du Temple – Paris, Théâtre 13 – Paris, Théâtre Public de Montreuil – CDN dans le cadre de résidence de création, Le Hublot – Colombes, le Lycée Jacques Decour – Paris dans le cadre de Paris l’Été, FRAGMENT(S) #10 (La Loge)

Avec le soutien de l’Adami dans le cadre du dispositif déclencheur et de la SPEDIDAM

www.studiovingtetun.org

En partenariat avec l’Institut d’études occitanes

Billetterie en ligne

Vidéo

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.studiovingtetun.org »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Label Saison », « cache_age »: 86400, « description »: « PARLER POINTU – TeasernStudio21nnTHu00c9u00c2TRE CONTEMPORAINnnDuru00e9e : 1h25nu00c0 partir de 12 ansnnDISTRIBUTIONnu00c9criture : Benjamin Tholozan et Hu00e9lu00e8ne Franu00e7oisnMise en scu00e8ne : Hu00e9lu00e8ne Franu00e7oisnInterpru00e9tation : Benjamin Tholozan et Brice Ormain en alternance avec Guillaume Lu00e9glisenCru00e9ation musicale : Brice OrmainnLumiu00e8res : Claire GondrexonnScu00e9nographie : Auru00e9lie LemaignennnMENTIONSnProduction : Studio21nCoproduction : Thu00e9u00e2tre Sorano u2013 Scu00e8ne conventionnu00e9e u2013 ToulousenSoutiens : Thu00e9u00e2tre-Su00e9nart u2013 Scu00e8ne nationale u2013 Lieusaint, Thu00e9u00e2tre de la Tempu00eate u2013 Paris, CENTQUATRE u2013 Paris, Carreau du Temple u2013 Paris, Thu00e9u00e2tre 13 u2013 Paris, Thu00e9u00e2tre Public de Montreuil u2013 CDN dans le cadre de ru00e9sidence de cru00e9ation, Le Hublot u2013 Colombes, le Lycu00e9e Jacques Decour u2013 Paris dans le cadre de Paris lu2019u00c9tu00e9, FRAGMENT(S) #10 (La Loge)nAvec le soutien de lu2019Adami dans le cadre du dispositif du00e9clencheur et de la SPEDIDAM », « type »: « video », « title »: « PARLER POINTU / Studio 21 – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2MBUuTNUsjA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2MBUuTNUsjA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEJPo63FXXMOj59hYFvSm3Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. occitan théâtre

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