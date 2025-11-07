Parole de femmes : échanger, écouter, se comprendre Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris
Parole de femmes : échanger, écouter, se comprendre Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris vendredi 7 novembre 2025.
Dans un cadre sécurisé et bienveillant, au sein de la maison des 1000 premiers jours du 20ème, des professionnel·le·s seront présent·e·s pour accompagner les échanges sur tous les sujets liés à la parentalité: la grossesse, les premières semaines de vie de l’enfant, le rythme du bébé, l’allaitement, les joies et les doutes…
Vous pouvez venir à un ou à plusieurs des ateliers, avec ou sans vos enfants.
Groupe de parole pour les femmes enceintes à partir de 4 mois de grossesse jusqu’à 3 mois après l’accouchement.
Le vendredi 26 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-07T11:00:00+01:00
fin : 2026-06-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T12:00:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris
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