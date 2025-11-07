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Parole de femmes : échanger, écouter, se comprendre Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Parole de femmes : échanger, écouter, se comprendre Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Parole de femmes : échanger, écouter, se comprendre Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris vendredi 7 novembre 2025.

Lieu : Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement

Adresse : 9 passage des Tourelles

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 7 novembre 2025

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : <p></p>

Dans un cadre sécurisé et bienveillant, au sein de la maison des 1000 premiers jours du 20ème, des professionnel·le·s seront présent·e·s pour accompagner les échanges sur tous les sujets liés à la parentalité: la grossesse, les premières semaines de vie de l’enfant, le rythme du bébé, l’allaitement, les joies et les doutes…

Vous pouvez venir à un ou à plusieurs des ateliers, avec ou sans vos enfants.

Groupe de parole pour les femmes enceintes à partir de 4 mois de grossesse jusqu’à 3 mois après l’accouchement.
Le vendredi 26 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-07T11:00:00+01:00
fin : 2026-06-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T12:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles  75020 Paris


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