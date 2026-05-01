PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire
PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
La Charité-sur-Loire
PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES !
Entre Thé & Toi 23 Grande Rue La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Vous choisissez un vers issu de PAROLES de Jacques Prévert et aussitôt Les Zunisvers s’en emparent pour faire de VOS VERS PRÉFÉRÉS, DES SCÈNES IMPROVISÉES !
Entre poèmes, émotions, aventures, absurde… la compagnie d’improvisation théâtrale de La Charité-sur-Loire n’a pas fini de vous surprendre.
Tous publics .
Entre Thé & Toi 23 Grande Rue La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73 les.zunisvers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES !
L’événement PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES ! La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
À voir aussi à La Charité-sur-Loire (Nièvre)
- Rencontre-débat Le coup d’état du 2 décembre 1851 et ses conséquences dans la Nièvre Salle des Fêtes (Halle aux Grains) La Charité-sur-Loire 28 mai 2026
- Atelier découverte adulte de la fève au chocolat L’Officine du Cacao La Charité-sur-Loire 31 mai 2026
- Exposition de la lueur à la forme tableaux de Marie-Yannick Brizar Le Borgne Office de Tourisme La Charité-sur-Loire 2 juin 2026
- Stage collage et techniques mixtes créatives Galerie du Pont La Charité-sur-Loire 4 juillet 2026
- Visite Multisensorielle et Décalée Office de Tourisme La Charité-sur-Loire 7 juillet 2026