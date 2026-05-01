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PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire

PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire samedi 23 mai 2026.

Lieu : Entre Thé & Toi

Adresse : 23 Grande Rue

Ville : 58400 La Charité-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

La Charité-sur-Loire

PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES !

Entre Thé & Toi 23 Grande Rue La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Vous choisissez un vers issu de PAROLES de Jacques Prévert et aussitôt Les Zunisvers s’en emparent pour faire de VOS VERS PRÉFÉRÉS, DES SCÈNES IMPROVISÉES !

Entre poèmes, émotions, aventures, absurde… la compagnie d’improvisation théâtrale de La Charité-sur-Loire n’a pas fini de vous surprendre.

Tous publics   .

Entre Thé & Toi 23 Grande Rue La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73  les.zunisvers@gmail.com

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L’événement PAROLES de Jacques Prévert, VOS VERS PRÉFÉRÉS DEVIENNENT DES SCÈNES IMPROVISÉES ! La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges

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