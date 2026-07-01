Paroles d’Ombres, Musée du Nouveau Monde, La Rochelle

Informations pratiques

Paroles d’Ombres 12 février – 2 mai 2027 Musée du Nouveau Monde Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-12T10:00:00+01:00 – 2027-02-12T17:30:00+01:00

Fin : 2027-05-02T10:00:00+02:00 – 2027-05-02T17:00:00+02:00

Paroles d’Ombres

Avec l’exposition Paroles d’Ombres : premières photographies de l’Ouest américain, le musée du Nouveau Monde propose de revenir sur les thématiques de rencontre avec les populations natives, de colonisation et d’appropriation des territoires d’Amérique à travers la photographie. Cette dernière y arrive entre les mains des « non-indiens » : les Européens colonisateurs. « Paroles d’Ombres », c’est-à-dire les photographies, est un dérivé de « attrapeurs d’ombres », expression utilisée par les Amérindiens pour désigner les photographes.

S’il y a parfois une volonté de comprendre et de documenter, l’image devient vite un outil de propagande et une arme : les photographies de paysages permettaient de découvrir une terre incommensurable, « vide de tout habitant », et de visualiser leur occupation et leur exploitation future. Les portraits d’individus seuls ou en groupe, prises en studio ou plus rarement in situ, témoignent de leurs diversités et de leurs coutumes mais reflètent aussi la possibilité de les « civiliser ». Sous cet angle peu abordé, l’exposition met en avant ces photographes, de la fin du 19e siècle et de la 1ère moitié du 20e siècle, mal connus et souvent devenus anonymes. Elle aborde les conditions, les techniques et les formats variés des prises de vue. Elle s’intéresse à ce que raconte ces images et s’interroge sur le regard porté aujourd’hui sur de telles représentations.

L’exposition met en valeur deux collections privées et celles du musée du Nouveau Monde, à travers une sélection de photographies diverses par leur nature (tirages argentiques, photochromes, héliogravures, portraits cartes, images stéréoscopiques, etc.) et par les photographes représentés (Norman A. forsyth, William Henry Jackson, Edward Sheriff Curtis, Darius Kinsey, Laton Alton Huffman, etc.).

Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05.46.41.46.50 https://museedunouveaumonde.larochelle.fr/ Le musée du Nouveau Monde, inauguré en 1982, est installé dans un hôtel particulier du 18e siècle. C’est l’hôtel Fleuriau, qui porte maintenant le nom de la famille de qui l’habitait de 1772 à 1974. Construit entre 1740 et 1750 selon la mode parisienne (un corps central encadré de deux ailes autour d’une cour fermée par un grand portail) par Jean Regnaud de Beaulieu, cette demeure est achetée en 1772 par Aimé Benjamin Fleuriau (1709-1787), rentré enrichi de sa plantation de Saint-Domingue.

Un lieu consacré à l’histoire coloniale

Ce musée consacré aux relations de la France avec les Amériques a été salué lors de sa création pour son originalité et son regard sur un pan de notre histoire alors peu traité. Il fut en effet le premier à parler du passé négrier d’un port français et à exposer les éléments liés à la traite des noirs et à l’esclavage dans les colonies des Antilles.

Au fil des acquisitions menées depuis sa création, il s’est voulu autant le miroir d’une Amérique découverte et explorée par la vieille Europe que le reflet d’une ville dynamique et commerçante enrichie économiquement et culturellement par le nouveau continent.

Peintures, dessins, gravures, cartes anciennes, objets d’art décoratif et photographies évoquant le Brésil, le Canada, la Louisiane, les Grandes Plaines… se déploient donc dans ces magnifiques espaces rocailles et néo-classiques. Expositions temporaires et créations contemporaines y trouvent également leur place grâce à une politique scientifique et culturelle dynamique et soucieuse de préserver la cohérence originale et originelle du musée.

La visite du musée se fait de manière libre ou avec un audioguide. Le musée propose une riche programmation culturelle (ateliers, visites guidées, conférences, conférence, etc.).

Le musée du Nouveau Monde a adhéré à la charte Môm’Art en 2018 et fait partie des musées joyeux ! Le musée est situé en centre-ville, à proximité de la place de Verdun (arrêts de bus et parking souterrain).

Le musée ne dispose pas d’ascenseur.

Paroles d’Ombres

©C. Vignaud_MNM.1981.9.67