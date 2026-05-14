Parsifal Loft Cinémas Châtellerault
Parsifal Loft Cinémas Châtellerault samedi 5 juin 2027.
Châtellerault
Parsifal
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-05 17:55:00
fin : 2027-06-05 23:59:00
Date(s) :
2027-06-05
Au royaume du Graal, le roi Amfortas est affaibli par une blessure mystérieuse infligée par le sorcier Klingsor plongeant toute la communauté des chevaliers dans un profond déclin spirituel. Parsifal, jeune chevalier innocent et pur, se lance dans une quête pour retrouver la lance sacrée, guérir Amfortas et restaurer l’ordre sacré du Graal. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Parsifal
L’événement Parsifal Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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