Partage de talent Anglais Espace Socio-Culturel Brioude
mardi 15 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Partage de talent Anglais
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:00:00
fin : 2026-09-15 11:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-29
Cours d’anglais animé par une bénévole adhérente anglophone.
Ouvert à tous: débutants ou plus confirmés
Gratuit / sur inscription
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
English class led by an English-speaking volunteer member.
Open to everyone: beginners and more advanced learners
Free / registration required
L’événement Partage de talent Anglais Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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