Informations pratiques

Brioude

Partage de talent Anglais

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 10:00:00

fin : 2026-09-15 11:00:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-29

Cours d’anglais animé par une bénévole adhérente anglophone.



Ouvert à tous: débutants ou plus confirmés



Gratuit / sur inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

English class led by an English-speaking volunteer member.

Open to everyone: beginners and more advanced learners

Free / registration required

L’événement Partage de talent Anglais Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne