Partage de talent pastel et aquarelle Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Partage de talent pastel et aquarelle

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 16:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Atelier animé par une de nos bénévoles adhérente qui vous propose de créer une œuvre en utilisant l’aquarelle ou le pastel.



5€/ séance Sur inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Workshop led by one of our member volunteers, who will guide you in creating a piece of art using watercolors or pastels.

5?/session ? Registration required

L’événement Partage de talent pastel et aquarelle Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne