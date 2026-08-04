Partage de talent pastel et aquarelle Espace Socio-Culturel Brioude
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Partage de talent pastel et aquarelle
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 16:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Atelier animé par une de nos bénévoles adhérente qui vous propose de créer une œuvre en utilisant l’aquarelle ou le pastel.
5€/ séance Sur inscription
.
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Workshop led by one of our member volunteers, who will guide you in creating a piece of art using watercolors or pastels.
5?/session ? Registration required
L’événement Partage de talent pastel et aquarelle Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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