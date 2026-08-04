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AGENDA · Brioude

Partage de talent pastel et aquarelle Espace Socio-Culturel Brioude

vendredi 18 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Socio-Culturel
Adresse
26 avenue Jean Jaurès
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5

Brioude

Partage de talent pastel et aquarelle

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 16:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Atelier animé par une de nos bénévoles adhérente qui vous propose de créer une œuvre en utilisant l’aquarelle ou le pastel.

5€/ séance Sur inscription
  .

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Workshop led by one of our member volunteers, who will guide you in creating a piece of art using watercolors or pastels.

5?/session ? Registration required

L’événement Partage de talent pastel et aquarelle Brioude a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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