Partez en famille à la recherche des œuvres d’art du campus avec le livret « Art et science », Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne, Dijon

Informations pratiques

Partez en famille à la recherche des œuvres d’art du campus avec le livret « Art et science » Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’aide du livret « Art et science », partez en famille à la recherche des œuvres d’art du campus et répondez aux questions. Cette activité vous permettra de connaître le campus « musée à ciel ouvert ».

Le livret est à récupérer à l’atheneum, centre culturel du campus.

Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.

L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).

L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.

À l’aide du livret « Art et science », partez en famille à la recherche des œuvres d’art du campus et répondez aux questions. Cette activité vous permettra de connaître le campus « musée à ciel ». à…

© Vincent Arbelet