Laval

Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches

32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches

(Conseillée à partir de 8 ans)

1949 Les bains-douches de Laval rouvrent enfin leurs portes après une sombre période au cours de laquelle ce temple de l’hygiène a été contraint de fermer ses portes. Un cocktail est organisé en présence des notables de la ville. Mais la fête ne se passe pas comme prévu et se termine même très mal pour plusieurs d’entre eux. Que s’est-il passé ? Comment un évènement aussi terrible a-t-il bien pu se produire dans notre belle ville de Laval ?

Cette animation est proposée à ceux qui souhaitent mener l’enquête mais vous pouvez également visiter le site sans participer à cette animation.

• Lieu Bains-douches Laval

Dates 7 juin 2026

Entrée libre .

32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Deadly cocktail at the bains-douches survey

L’événement Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME