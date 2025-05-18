Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches Laval
Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches Laval dimanche 7 juin 2026.
Laval
Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches
32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches
(Conseillée à partir de 8 ans)
1949 Les bains-douches de Laval rouvrent enfin leurs portes après une sombre période au cours de laquelle ce temple de l’hygiène a été contraint de fermer ses portes. Un cocktail est organisé en présence des notables de la ville. Mais la fête ne se passe pas comme prévu et se termine même très mal pour plusieurs d’entre eux. Que s’est-il passé ? Comment un évènement aussi terrible a-t-il bien pu se produire dans notre belle ville de Laval ?
Cette animation est proposée à ceux qui souhaitent mener l’enquête mais vous pouvez également visiter le site sans participer à cette animation.
• Lieu Bains-douches Laval
Dates 7 juin 2026
Entrée libre .
32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Take part in the Deadly cocktail at the bains-douches survey
L’événement Participez à l’enquête Cocktail mortel aux bains-douches Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME
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