Vivez une immersion complète d’une journée au milieu des roses en fleur des Jardins du Cabri cultivées en agriculture biologique et dans le respect du cahier des charges Nature et Progrès. Guidé par Sébastien et Claire, producteurs passionnés et engagés dans une démarche biologique depuis 2009.

Les Héraults Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 contact@lesjardinsducabri.fr

Experience a full-day immersion in the flowering roses of the Jardins du Cabri, grown organically in compliance with Nature et Progrès specifications. Guided by Sébastien and Claire, passionate growers committed to an organic approach since 2009.

