En prévision des Championnats d’Europe de sports aquatiques Paris 2026 et dans le cadre de sa campagne de marque « Planet Water. No Limits », articulée autour du concept du temps, arena lance « Guess Your Time», une initiative grand public destinée aux nageurs et nageuses des piscines parisiennes. Cette initiative vise à mobiliser les passionnés de natation et à renforcer le lien entre la pratique quotidienne de ce sport et l’un des événements les plus prestigieux du calendrier aquatique européen.

Les participants auront l’occasion de relever un défi passionnant et de gagner des billets pour assister aux Championnats d’Europe des sports aquatiques Paris 2026.

Quel est le principe ?

Les participants devront d’abord deviner le record personnel d’un athlète de l’équipe Elite d’arena, puis prédire le temps qu’ils pensent pouvoir réaliser eux-mêmes sur la distance indiquée.

Ils seront ensuite invités à plonger dans la piscine et à parcourir cette distance dans la nage de leur choix, dans un couloir qui leur sera réservé. Le défi ne consiste pas à réaliser le meilleur temps, mais à évaluer avec précision ses propres performances. Celles et ceux qui se rapprocheront le plus du temps qu’ils auront prédit avant de nager auront la chance de gagner deux billets pour assister aux Championnats d’Europe de natation Paris 2026. Afin de garantir une expérience agréable et accessible à tous, arena fournira à tous les participants un bonnet de bain et des lunettes de natation à utiliser pendant l’activité.

Où participer ?

Solita Salgado | Jeudi 25 juin de 11 h 30 à 13 h 30 – Adresse : 133 rue Belliard, 75018 Paris

| Jeudi 25 juin de 11 h 30 à 13 h 30 – Adresse : 133 rue Belliard, 75018 Paris Roger Le Gall | Mardi 30 juin entre 12 h 00 et 13 h 45 – Adresse : 34 boulevard Carnot, 75012 Paris

| Mardi 30 juin entre 12 h 00 et 13 h 45 – Adresse : 34 boulevard Carnot, 75012 Paris Georges Vallerey | mardi 30 juin entre 11 h 45 et 13 h 30 – Adresse : 148 Avenue Gambetta, 75020 Paris

| mardi 30 juin entre 11 h 45 et 13 h 30 – Adresse : 148 Avenue Gambetta, 75020 Paris Butte aux Cailles | Jeudi 2 juillet entre 12 h 00 et 13 h 15 – Adresse : 5 place Paul Verlaine, 75013 Paris

Le saviez-vous ? « Guess Your Time » a été créé pour célébrer la natation à tous les niveaux en proposant une expérience accessible et inclusive qui reflète les valeurs fondamentales du sport. À travers cette initiative, arena vise à encourager un engagement direct auprès de la communauté des nageurs et à contribuer à susciter l’enthousiasme autour des Championnats d’Europe des sports aquatiques.

arena lance « GUESS YOUR TIME » : un défi pour les passionnés de natation à l’approche des Championnats d’Europe de sports aquatiques Paris 2026.

Du jeudi 25 juin 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS



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