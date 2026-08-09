Participez au grand tournoi de puzzle des bibliothèques de la ville de Paris ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris
Informations pratiques
Accueil bilingue LSF/FR.
L’équipe gagnante se qualifiera pour la finale et tentera de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !
Finale le samedi 12 décembre à 15h, à la bibliothèque Virginia Woolf
7 équipes finalistes issues des 7 bibliothèques en compétition, face à 7 puzzles identiques de 1000 pièces
5 puzzles identiques ! 5 équipes ! 1 seule victoire !
Constituez votre équipe de 2 à 4 ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour vous qualifier pour la finale et
tenter de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !
Qualification pour la bibliothèque Louise Walser-Gaillard
le samedi 26 septembre 2026 à 15h.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 100 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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