Participez au grand tournoi de puzzle des bibliothèques de la ville de Paris ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

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L’équipe gagnante se qualifiera pour la finale et tentera de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !

Finale le samedi 12 décembre à 15h, à la bibliothèque Virginia Woolf

7 équipes finalistes issues des 7 bibliothèques en compétition, face à 7 puzzles identiques de 1000 pièces

5 puzzles identiques ! 5 équipes ! 1 seule victoire !

Constituez votre équipe de 2 à 4 ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour vous qualifier pour la finale et

tenter de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !

Qualification pour la bibliothèque Louise Walser-Gaillard

le samedi 26 septembre 2026 à 15h.

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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