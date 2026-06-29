Participez au grand tournoi de puzzle des bibliothèques de la Ville de Paris ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Participez au grand tournoi de puzzle des bibliothèques de la Ville de Paris ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 12 septembre 2026.
Inscrivez vous pour participer à notre tournoi de puzzle interbibliothèques !
Constituez votre équipe de 4 ou laissez la magie du hasard
opérer.
Cinq équipes s’affronteront pour reconstituer le plus rapidement possible un puzzle de 1000 pièces.
Le samedi 12 septembre à 15h30, à la bibliothèque Saint-Eloi
En présence d’interprètes LSF/FR
L’équipe gagnante se qualifiera pour la finale et tentera de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !
Finale le samedi 12 décembre à 15h, à la bibliothèque Virginia Woolf
7 équipes finalistes issues des 7 bibliothèques en compétition, face à 7 puzzles identiques de 1000 pièces.
tout public, dès 15 ans
sur inscription à partir du 12 août
Tournoi de puzzle interbibliothèques par équipe, premier round à la bibliothèque Saint-Eloi. En présence d’interprètes LSF/FR
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit
sur inscription à partir du 12 août
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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