Participez au grand tournoi de puzzle des bibliothèques de la Ville de Paris ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 12 septembre 2026.

Inscrivez vous pour participer à notre tournoi de puzzle interbibliothèques !

Constituez votre équipe de 4 ou laissez la magie du hasard

opérer.

Cinq équipes s’affronteront pour reconstituer le plus rapidement possible un puzzle de 1000 pièces.

Le samedi 12 septembre à 15h30, à la bibliothèque Saint-Eloi

En présence d’interprètes LSF/FR

L’équipe gagnante se qualifiera pour la finale et tentera de remporter le prestigieux « Puzzle d’Or » !

Finale le samedi 12 décembre à 15h, à la bibliothèque Virginia Woolf

7 équipes finalistes issues des 7 bibliothèques en compétition, face à 7 puzzles identiques de 1000 pièces.

tout public, dès 15 ans

sur inscription à partir du 12 août

Tournoi de puzzle interbibliothèques par équipe, premier round à la bibliothèque Saint-Eloi. En présence d’interprètes LSF/FR

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit

sur inscription à partir du 12 août

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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