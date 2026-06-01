Partie de pêche de la Saint-Pierre LOURDES Lourdes dimanche 28 juin 2026.

Lourdes

Partie de pêche de la Saint-Pierre

LOURDES Avenue du Paradis & avenue Peyramale Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:50:00

fin : 2026-06-28 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Partie de pêche de la Saint-Pierre organisée par l’Association des Pêcheurs Lourdais et du Lavedan.

Un moment simple et chaleureux pour partager la passion de la pêche suivi d’un apéritif dinatoire.

Animation gratuite.

Informations complémentaires à venir prochainement ou aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES Avenue du Paradis & avenue Peyramale Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 00 36 aappma.lavedan@free.fr

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English :

Saint-Pierre Fishing Event organized by the Association of Fishermen of Lourdais and Lavedan.

A simple and friendly gathering to share a passion for fishing, followed by a cocktail reception with light refreshments.

Free event.

More information coming soon or available at the contact details below.

L’événement Partie de pêche de la Saint-Pierre Lourdes a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de Lourdes|CDT65